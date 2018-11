Incêndio de três horas atinge vegetação em Aracati

Um incêndio atingiu parte de uma vegetação na Comunidade da Beirada, no município de Aracati, Litoral Leste do Ceará. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi registrado na noite desta quinta-feira (15). As chamas começaram por volta das 18h30 e só foram controladas depois das 22h30.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi de médias proporções. Ainda de acordo com os bombeiros, as chamas foram controladas, mas eles podem voltar ao local, por que é comum aparecerem novos focos. Não houve feridos.