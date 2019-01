Incêndio atinge prédio da Prefeitura de Orós

Um incêndio atingiu, na noite desta quarta-feira (24), o prédio anexo da Prefeitura do município de Orós, no centro da cidade, na região do Centro-sul do Estado. O espaço atingido pelo fogo funciona a Procuradoria Geral do Município e a Secretaria de Cultura e Turismo. No momento do incêndio, não tinha mais ninguém no prédio. Não houve feridos, apenas danos materiais.



Os moradores, com auxílio de carros pipa, controlaram as chamas. Equipes do Corpo de Bombeiros de Iguatu foram acionados para o local.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, a suspeita é que o fogo tenha começado com um curto circuito na fiação do prédio. A assessoria informou também que no período da tarde houve uma grande explosão na subestação de energia da cidade. A partir disso, a energia na região ficou oscilando e pode ter ocasionado o curto circuito. As causas do incidente serão investigadas.