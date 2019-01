Incêndio atinge parte da Serra do Estêvão em Quixadá

Foto: Edson Dourado/Corpo de Bombeiros, Foto: Edson Dourado/Corpo de Bombeiros Foto: Edson Dourado/Corpo de Bombeiros Foto: Edson Dourado/Corpo de Bombeiros Foto: Edson Dourado/Corpo de Bombeiros

Um incêndio de grandes proporões atinge uma extensa área da Serra do Estêvão, no distrito de Maurício, em Quixadá, deste o meio-dia desta quinta-feira (25). Segundo o Corpo de Bombeiros da região, as equipes estiveram no local até às 19h, mas não conseguiram controlar o fogo por completo.

Conforme o Soldado Emerson Tadeu, do Corpo de Bombeiros de Quixadá, foram enviados para a localidade duas brigadas de incêndio vindas de Quixeramobim para tentar controlar as chamas. Tadeu confirmou ainda que o fogo se espalha rapidamente, inclusive, avançando para a parte de cima da serra.

As equipes retornaram ao local às 5h da manhã desta sexta-feira (26) para continuar os trabalhos na tentativa de controlar o incêndio.

O Ceará já registrou, em 2018, 13.240 focos de incêndio, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).