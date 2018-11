Um incêndio foi registrado neste domingo (18) no distrito de Arajara, em Barbalha.



O fogo, que começou no fim da tarde, atinge uma área de preservação da Chapada do Araripe. Segundo informações de moradores, as chamas iniciaram após a realização de uma queimada em um roçado.



O Corpo de Bombeiros compareceu ao local, mas o incêndio não foi controlado. A entidade informou à reportagem que a ação retornará na manhã desta segunda (19).