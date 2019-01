Inaugurado primeiro relógio termômetro digital de rua do Sertão Central do Ceará

“Se na Serra tem termômetro / Medindo o clima de lá, / Vamos também ter no nosso / Medindo o clima de cá, / Saudável temperatura / Que faz parte da cultura / Do Sertão do Ceará”. Os versos do cordelista natural de Canindé, Pedro Paulo Paulino, anunciam a inauguração do primeiro relógio termômetro do Sertão Central, ocorrida no dia 31 de dezembro. O equipamento fica entre as cidades de Canindé e Caridade, no distrito do Camarão, às margens da BR 020.

A iniciativa é da própria comunidade, idealizada e bancada pelo morador Paulo Alexandre, que pontua que o relógio “vai ser um ponto de encontro dos romeiros que vão a pé para Canindé. O termômetro vai atrair os romeiros para pararem e conhecerem a fazenda Camarão, a nossa comunidade”.

Além disso, a implantação do relógio vai impulsionar a economia local, . “No inverno os produtores rurais que produzem feijão, milho e jerimum vendem esses produtos nas margens da BR. O termômetro instalado vai atrair a atenção das pessoas e vai trazer mais renda para a comunidade”, ressalta Paulo Alexandre.

Pioneirismo

O relógio termômetro é o primeiro a ser instalado no Sertão Central do Ceará. O equipamento e sua implantação foi toda feita por Paulo Alexandre, que desembolsou o valor de R$ 3.500,00 e contou com a ajuda do irmão, Adriano Queiroz, para criar o layout da plataforma com os dizeres: “I Termômetro do Sertão Central”.

A inauguração foi regada a música, discurso, com a divulgação de um manifesto pelo desenvolvimento do sertão, que elenca vários pontos junto à comunidade visando defender o desenvolvimento do sertão, e um brinde em frente ao termômetro com toda a comunidade local.

Inspiração

A ideia do termômetro veio da inquietação de Paulo Alexandre em suas viagens. Ao se dirigir até a Serra, via que as pessoas sempre tiravam fotos nos termômetros desses locais, lugares com clima frio, mostrando as baixas temperaturas, como Guaramiranga, que possui um termômetro semelhante ao implantado na localidade Camarão.

“Pensei comigo, por que é que a gente também não tem orgulho de tirar fotos no calor, que é o lugar que a gente nasceu e se criou? É uma contraposição, contra-hegemonia a essa supervalorização do que é de fora e não valorização do que é nosso. É uma maneira de reafirmar o nosso orgulho de ser nordestino e de morar aqui no sertão central cearense”, conclui o realizador da iniciativa.