IFCE realiza 1ª Feira Agroecológica de Tauá

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) - campus Tauá em parceria com o Centro de Pesquisa e Assessoria Esplar e a Cáritas Diocesana de Crateús realizam na próxima quarta-feira, dia 5 de setembro, a 1ª Feira Agroecológica de Tauá, município com aproximadamente 340 km de distância da Capital cearense. O evento reunirá mais de 30 agricultores locais, de distritos como Marrecas, Trici e Carrapateiras, com alimentos agroecológicos, sem agrotóxicos e produzidos de maneira sustentável.

A feira acontecerá no estacionamento da Rua Dondon Feitosa, nº 156, no Centro, das 7h às 12h, com produtos como ovos, queijo, frutas, legumes, hortaliças, doces caseiros, bolos e remédios naturais, além de artesanatos em crochê, ponto cruz e pinturas.

"Consumir um produto sem agrotóxico é uma vantagem imensa. Vai ter uma qualidade superior, até o sabor é diferente. E o consumidor terá a oportunidade de estar diante da pessoa que está no campo e produziu aquele produto", ressalta o professor do IFCE Thiago Vieira. O docente afirma que a intenção é estimular o interesse da população e do comércio por produtos desse tipo, movimentando a economia local. Thiago Vieira recomenda que os interessados levem sacolas reutilizáveis para diminuição do impacto ambiental, evitando a produção de resíduos sólidos.

E na programação cultural, o projeto do IFCE "Diálogo das artes e pelas artes" promove cortejo, apresentação teatral utilizando elementos como o cordel e apresentação musical com Sara do Acordeon, aluna do curso Técnico em Agropecuária do IFCE, performando clássicos do forró. A Feira Agroecológica tem o apoio da Prefeitura Municipal de Tauá.

Serviço:

1ª Feira Agroecológica

Dia: quarta-feira, 5 de setembro

Horário: 7h às 12h

Local: Rua Dondon Feitosa, nº 156, Centro, no estacionamento localizado entre as lojas Macavi e Zenir (entrada pela Rua Dondon Feitosa ou pela Rua Neném Borges).

Entrada gratuita.