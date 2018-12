IFCE anuncia 280 novas vagas para 3 campi

Mais 280 vagas em cursos técnicos gratuitos serão abertas pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE) para os campi de Horizonte, Itapipoca e Limoeiro do Norte em no primeiro semestre do próximo ano. As inscrições para o processo seletivo acontecem de 31 de dezembro a 6 de janeiro, por meio do link, onde também pode ser lido o edital, com mais detalhes, como forma de ingresso e prazos.



As vagas estão distribuídas por campi, cursos e modalidades. Para o ensino integrado, em que o aluno cursa o ensino médio e o técnico ao mesmo tempo na instituição, há oportunidades para Itapipoca (Edificações, 35 vagas; Mecânica, 35; e Informática, 35) e Limoeiro do Norte (Eletrotécnica, 35; e Química, 35).



Já na modalidade de ensino técnico subsequente, em que o aluno pode cursar o ensino técnico somente após a conclusão do ensino médio, as oportunidades do IFCE nesse processo seletivo estão em Horizonte, com 35 vagas para o curso técnico em Logística (turno da tarde), e em Itapipoca, 35 para Edificações e 35 para Mecânica, ambos noite. De acordo com a reitoria, todos os cursos a serem ofertados possuem elevado potencial de demanda de mercado,