Esta semana é especial para o município de Icapuí. Uma vasta programação esportiva e cultural, que inclui corrida de jegue e jogos de chão do tempo dos nossos avós, movimenta a cidade do litoral leste cearense. Reconhecida por suas belas praias, o artesanato e a pesca, Icapuí comemora 34 anos.

A segunda-feira (21) é de muitas apresentações culturais: logo cedo, a Orquestra de Sopros de Icapuí apresentou-se no centro da cidade. O grupo é referência no Interior não só pelo talento, mas com a realização de inserção pedagógica de crianças nos instrumentos musicais. Os estudantes da Escola Raimunda Lacerda realizam o Festival Eco Cultural de Paródias, retratando a biodiversidade local. Icapuí é berço do peixe-boi marinho no Nordeste e ponto de passagem para ave migratórias raras que cruzam as américas. E em parceria com a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), o município desenvolve um plano pioneiro de coleta dos resíduos sólidos.

O momento mais descontraído desta segunda-feira fica por conta da Corrida de Jegues, realizada anualmente. A pista de areia com 120 metros de comprimento fica curta para o tamanho da vontade dos participantes da Corrida, na programação da Semana Cultural da cidade. Além do maior corredor, tem prêmio para o jumento “mais arrumado”. Com respeito aos animais, a corrida é também uma celebração da molecagem cearense. O jumento, além de nosso irmão, no dizer de Luiz Gonzaga, é um aliado atleta. Pelo menos foi assim para seis bravos participantes, que correm no Largo da Mizinha.

Icapuí tem semana cultural com jogos, corrida de jegue e atrações musicais #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/bJ0LB0Efb4 — Diário do Nordeste (@diarioonline) 21 de janeiro de 2019

O artista Marquinhos Calungueiro se apresenta com seus bonecos de pano, levando muito teatro para a criançada. Na comunidade de Mutamba, a programação esportiva, já realizada no fim de semana com vôlei, basquete e futsal, teve pitoco, ou peteleco, um jogo e mesa envolvendo duas duplas e vários discos que se deslocam no espaço.

“É sempre uma alegria muito grande a movimentação desta semana, porque envolve todas as idades, do menorzinho ao mais velhinho”, afirma a dona de casa Geruza Maia. A programação cultural de Icapuí, iniciada desde a última quarta-feira (16), segue nesta segunda também com o concurso “A mais bela voz”, emocionante competição musical envolvendo a juventude. O dia encerra na Praça Central com Taty Girl e banda.

As festividades culturais, realizadas pela Prefeitura Municipal, se encerram nesta terça-feira (22), com um bolo de nada menos que 34 metros ocupando toda a Praça Central, distribuição de prêmios, apresentação de fantoches de Gilberto Calungueiro e show do cantor Felipão.