Hospital Regional do Sertão Central lança processo seletivo com mais de 140 vagas

Desde o dia 02 de janeiro que estão abertas mais de 140 vagas para a formação de cadastro de reserva para o quadro de funcionários do Hospital Regional do Sertão Central, localizado no município de Quixeramobim. O edital, publicado pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), fica aberto até dia 20 deste mês.

Existem vagas para diversos cargos nos níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 7.976,28. Os interessados devem fazer a inscrição exclusivamente pela internet, no site da página do Promunicípio (www.promunicipio.com), responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de nível superior e R$ 60 para os cargos de nível médio/técnico.

Os cargos são para: Copeiro e Controlista de Acesso (nível médio). As demais vagas são para nível superior: Coordenador de Departamento Pessoal (HRSC), Enfermeiro Estomaterapeura, Farmacêutico, Farmacêutico Clínico, Médico Anestesiologista, Médico Clínica Médica Diarista, Médico Clínica Médica Plantonista, Médico Hematologista, Médico Infectologista, Médico Neurologista, Médico Terapia Intensiva Neonatologia e Médico Tramauto Ortopedista.

A prova escrita está marcada para acontecer no dia 10 de fevereiro nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral e Quixeramobim. Os locais e horários serão divulgados no endereço eletrônico da organizadora do processo seletivo.