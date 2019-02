Homem fica com parte das pernas presas entre retroescavadeira e canal que cedeu em Capistrano

Um homem teve as penas atingidas pela estrutura de um canal que caiu na manhã desta segunda-feira (4), no município de Capistrano, localizado a cerca de 100 km de Fortaleza, na Região do Maciço do Baturité. Ele auxiliava o motorista de uma retroescavadeira que trabalhava no local e ficou preso entre o veículo e a estrutura que tombou.

Por volta das 8 horas, a equipe do Corpo de Bombeiros de Guaramiranga foi acionada ao local. Segundo ela, a vítima estava orientando o motorista da retroescavadeira quando que o terreno do local onde ele estava cedeu.

Ainda conforme os bombeiros, a vítima foi socorrida no local "sem nenhum indicativo aparente de fratura" e encaminhada ao hospital de Capistrano pela própria equipe que atendeu a ocorrência.

O motorista do veículo não sofreu nenhuma lesão.