Homem dá golpes de foice em braço de mulher em Quixadá

Uma mulher foi agredida a golpes de foice pelo marido, em Ubarana, localidade de Quixadá, na tarde deste domingo (25). O casal estava em um bar quando começou a discutir, e o homem golpeou o braço da companheira.

De acordo com o Comando de Policiamento do Interior (CPI), o homem foi preso e levado para a Delegacia Regional do município.

Após o crime, o suspeito tentou fugir em direção à mata, mas foi detido por populares. A mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde. O estado dela não foi divulgado.