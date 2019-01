Homem cai em poço de 40 metros e é resgatado pela população em Tianguá

Um homem identificado apenas como Galdino caiu em um poço de cerca de 40 metros e foi resgatado pela população no Bairro Ceasa, no município de Tianguá, neste domingo (6). O fato aconteceu por volta das 17h30.

De acordo com o subtenente Quirino, da Polícia Militar, a vítima estava bebendo com amigos próximo ao local do acidente, foi urinar em um terreno baldio, escorregou e caiu dentro do poço.

O homem foi socorrido pela população, que ouviu os pedidos de socorro. Três homens desceram o poço usando uma corda e conseguiram trazer a vítima para fora. O homem teve ferimentos nas pernas e foi encaminhado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital municipal Madalena Nunes.



Confira o resgate: