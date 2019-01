Granja tem maior chuva do Ceará entre quarta (16) e quinta (17)

Balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado na manhã desta quinta-feira (17), apontou que entre o início de quarta-feira (16) e esta quinta-feira (17), o município de Granja registrou os maiores números de chuva no Estado: foram 81 mm, segundo boletim divulgado às 11h40.

A previsão da Funceme é de mais chuvas em todas as regiões do estado nesta sexta-feira (18) e sábado (19).

Também houve chuva forte em Moraújo (54 milímetros), Novo Oriente (53,8), Santana do Acaraú (53,4), Sobral (42,7) e Barroquinha (40,3).



10 maiores chuvas por posto no dia:

Granja (Posto: Granja) : 81.0 mm Milhã (Posto: Milha) : 63.0 mm Moraújo (Posto: Moraujo) : 54.0 mm Novo Oriente (Posto: Novo Oriente) : 53.8 mm Santana Do Acaraú (Posto: Santana Do Acarau) : 53.4 mm Sobral (Posto: Sinha Saboia) : 42.7 mm Granja (Posto: Sambaiba) : 41.0 mm Barroquinha (Posto: Barroquinha) : 40.3 mm Uruoca (Posto: Paracua) : 38.4 mm Senador Pompeu (Posto: Senador Pompeu) : 37.0 mm



Prognóstico de chuvas para o trimestre

A Funceme divulga, na manhã desta sexta-feira, o prognóstico de chuvas para o trimestre fevereiro-março-abril de 2019. O evento acontecerá no auditório do Palácio da Abolição. Na sexta, o prognóstico com as probabilidades de cada uma das três categorias (abaixo, em torno e acima da média histórica) referentes ao acumulado de precipitações nos três primeiros meses da quadra chuvosa será apresentado pelo presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins.