Granja e Tabuleiro do Norte registram as maiores chuvas do ano no Ceará

Granja, na Região Norte do Ceará registrou entre as 7h de quarta-feira (13) e 7h desta quinta-feira (14) a maior chuva de 2019 no Ceará. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foi registrada precipitação de 176 milímetros no Posto Pluviômetro de Timonha. A chuva deixou ruas e avenidas alagadas em diferentes pontos do município.

Parcialmente isolados, alguns dos moradores do distrito de Timonha, a cerca de 40Km da sede do município, tiveram dificuldades para sair de suas residências. A travessia de motocicletas e outros veículos foi impossibilitada durante a enxurrada. Também houve registros de alagamentos no Centro do município e, principalmente, na Zona Rural.

Houve fortes precipitações também em Tabuleiro do Norte, no Vale do Jaguaribe. A Funceme informou que no mesmo período choveu 167,2 milímetros.

Moradores registraram vários pontos de alagamentos na cidade. A Avenida Antônio Alves Maia, que passa por vários bairros, ficou intrânsitável. Houve queda de árvores nos bairros São Vicente e Macena.

A Funceme registrou chuvas em pelo menos outros 120 municípios cearenses no período. Depois de Granja e Tabuleiro do Norte, tiveram os maiores índices de chuva da madrugada os municípios: Ibaretama (117 mm), Pacoti (116,6 mm), Aracoiaba (105 mm), Quixeramobim (100 mm), Granja (90 mm), Ocara (89 mm) e Viçosa do Ceará (83 mm).

10 maiores chuvas por posto no dia:

(215 postos com chuva de 217 informados)

Granja (Posto: Timonha) : 176 mm Tabuleiro Do Norte (Posto: Tabuleiro Do Norte) : 167,2 mm Ibaretama (Posto: Fazenda Niteroi) : 117,0 mm Pacoti (Posto: Pacoti) : 116,6 mm Aracoiaba (Posto: Furnas) : 105 mm Quixeramobim (Posto: Sao Miguel) : 100 mm Ibaretama (Posto: Ibaretama) : 91 mm Granja (Posto: Pessoa Anta) : 90 mm Ocara (Posto: Açude Batente) : 89 mm Ocara (Posto: Curupira) : 83 mm

O principal fator para as chuvas, segundo a Funceme, é a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da costa Norte do Nordeste. O órgão reforça também que também há a atuação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que apresentou melhor posição em relação ao começo da semana. A previsão para os próximos dias é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.