Geladeiras são transformadas em bibliotecas e instaladas em pontos estratégicos de Sobral

Geladeiras velhas ganham uma nova roupagem e se tornam bibliotecas ao ar livre na cidade de Sobral, na região Norte do Estado. Uma iniciativa do Instituto Carnaúba, por meio do Projeto Consciência e Cultura, as Gelotecas, como são chamadas, funcionam desde outubro do ano passado no município. Uma delas está instalada na calçada da Farmácia do Arco e a outra, mais movimentada, no Beco do Cotovelo.

Localizadas em pontos estratégicos da cidade, as instalações pretendem criar uma consciência de devolução e disseminar o gosto pela leitura, realizar troca de livros e possibilitar as pessoas a terem contato com livros em ambientes públicos.

A Geloteca implantada no Beco é a que recebe mais movimento e circulam em torno de 250 livros por semana. Foto: divulgação/Instituto Carnaúba

Segundo Osvaldo Aguiar, diretor do Instituto Carnaúba em Sobral, o projeto tem recebido muitas doações e está tendo bastante procura. “A Geloteca implantada no Beco é a que recebe mais movimento e lá circulam em torno de 250 livros por semana, porém ainda não deu para mensurar o índice de retorno”, pontua.

O acervo é fruto de doações de pessoas físicas, além de entidades públicas e privadas. No projeto, o leitor escolhe o livro que quer ler, leva para casa e depois devolve. O grupo está em negociação para implantar mais duas geladeiras-bibliotecas, uma na estação do VLT do roteador do arco e outra no terminal rodoviário de Sobral.