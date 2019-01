Fogos disparados em comemoração à vitória de Bolsonaro causam incêndio numa casa de Mauriti

A comemoração da vitória de Jair Bolsonaro (PSL) acabou causando um incêndio a uma residência em Mauriti, na região do Caririi, na noite deste domingo (28). Eleitores do presidente eleito dispararam fogos de artificios e as faíscas atingiram a vegetação do terreno da casa do ex-secretário de Cultura da cidade, conhecido como Zé Fernandes.

Segundo o proprietário, as chamas se espalharam rapidamente. Ninguém ficou ferido e nada dentro da casa foi atingido.

Vídeo mostra as chamas na residência

Imagens gravadas por um celular mostram o fogo na residência e muitos populares do lado de fora da casa. As chamas são altas e causam a impressão de que atingiram todo o imóvel.

Ainda de acordo com Zé Fernandes, a própria população ajudou a pagar o incêndio. As pessoas que atiraram os fogos também se desculparam pelo incidente.