Falha na rede elétrica deixa adutora do açude Trussu, em Iguatu, sem funcionamento  

As chuvas que banharam o Ceará nos últimos dias afetaram o abastecimento de água em Iguatu, no centro sul cearense, na tarde deste sábado (19). De acordo com a coordenação técnica do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), as bombas de abastecimento estão sem funcionar.

“A chave de energia caiu coincidentemente na hora da chuva, afetando o funcionamento das bombas que ficam no Açude Trussu, que distribuem água para Iguatu. Nosso eletricista afirma que tem um problema na rede elétrica da Enel. Mesmo com o disjuntor desligado havia fumaça na ‘canela’ do transformador. Por coincidência foi durante a chuva” explicou Marcílio Cosme, coordenador técnico do SAAE de Iguatu.

A normalização no fornecimento de água depende do restabelecimento da energia elétrica Foto: Wandenberg Belém

De acordo com a coordenação técnica da SAAE, o sistema de abastecimento de água no açude Trussu não tem um gerador próprio e depende da energia fornecida pela Enel. O órgão afirma ainda que a normalização no fornecimento de água depende do restabelecimento da energia elétrica e que ficaram de resolver o problema até às 16h de sábado.

Leia mais

> Chuvas também banham o Interior; barragens em Icó sangram

> Açudes cearenses afetados por estiagem necessitam de manutenção

> Como se mede a quantidade de chuva? Meteorologista da Funceme tira dúvidas

O Açude Dr. Carlos Roberto Costa, o trussu, tem capacidade para 268,80 milhões de metros cúbicos, mas atualmente está apenas com 4% desse total.