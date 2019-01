Ex-diretor de secretaria municipal de Tamboril é denunciado por apropriação indébita

O ex-diretor do Departamento de Finanças e Tributação da Secretaria de Administração e Finanças de Tamboril, Nílton Sampaio Cavalcante, foi denunciado por apropriação indébita de pelo menos R$ 50 mil, obtidos através da contratação da empresa Conduta Construções e Prestações de Serviços Ltda, para locação de veículos para o transporte de estudantes e professores das escolas da rede pública do município, e possíveis ocorrências de improbidade administrativa.

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Segundo o órgão, os valores eram depositados na conta do acusado, conforme documentação dos registros bancários referentes aos saques dos cheques e depósitos.

Após a análise da documentação recolhida durante a investigação, revelou-se que, nos documentos bancários dos saques dos cheques emitidos para pagamento dos serviços, um agente público estava sendo beneficiado com parte do resultado dos saques na mesma sequência da sessão, sem intervalos, através de depósitos bancários. A investigação descobriu, também, a cópia de um cheque no valor de R$ 134.340,73, retratando a cópia do cheque no valor de R$ 23.000,00, endereçados à Conduta Construções e Prestação de Serviços LTDA.

Para o Ministério Público, além de ressarcir o prejuízo aos bens públicos, é preciso que o acusado “receba punições de ordens administrativa e penal pelos crimes cometidos”.