Estudantes de Sobral conquistam primeiro lugar em provas nacionais de Português e Matemática

Referência na qualidade de ensino oferecido em escolas públicas do município, Sobral conquistou o melhor desempenho, entre todas as cidades do Brasil, na avaliação da aprendizagem dos estudantes do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental de redes públicas municipais de ensino. Mais de 5,4 milhões de alunos foram avaliados com testes de Língua Portuguesa e Matemática. É o que revela o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2017, divulgado nesta quinta-feira (30) pelo Ministério da Educação.

O resultado é sinônimo de avanços na aprendizagem em Sobral, quando comparado com a edição do Saeb 2015. O município registrou as maiores proficiências médias do Brasil em Língua Portuguesa (285,45) e Matemática (313,32) no teste dos estudantes do 5º ano, superando a média nacional de 207,13 e 216,58, respectivamente. Sobral também conquistou a maior proficiência em Matemática (329,07) no 9º ano, acima da média brasileira de 246,56.

O Saeb é um processo de avaliação em larga escala realizado periodicamente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O sistema oferece subsídios para elaboração, monitoramento e aprimoramento de políticas públicas com base em evidências, permitindo a avaliação da qualidade da educação do país.

Modelo de ensino

Para além das habilidades convencionais, como ler, escrever e resolver cálculos, a rede municipal de ensino desenvolve competências socioemocionais nos estudantes como capacidades de mobilizar, articular e colocar em prática conhecimentos, valores, atitudes e habilidades do estudante, nas seguintes macrocompetências: autogestão, engajamento com os outros, resiliência emocional e abertura ao novo.

A Secretaria Municipal da Educação está implementando novos currículos de Língua Portuguesa e Matemática; elaborando um novo currículo de Ciências, em parceria com a Universidade de Stanford; e implantou dois laboratórios FabLearn nos quais os estudantes são ensinados a buscar a solução de problemas e a construir conhecimento, dispondo de máquinas e equipamentos como impressora 3D, cortadora a laser, kits de robótica, marcenaria, costura e eletrônica.