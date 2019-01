Espécie em extinção de tartaruga é resgatada após encalhar em Paracuru

Uma tartaruga-cabeçuda, da espécie em extinção Caretta caretta, foi resgatada em Paracuru, no litoral oeste, no último sábado (26). Pesando 90 kg e com 98 centímetros, o animal foi resgatado pela Guarda Municipal com ajuda de pescadores da região.

A tartaruga foi entregue ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, e depois encaminhada para o Projeto Tamar para ser avaliada. “No geral o animal encontra-se bem, porém com um furo na cabeça, indicando uma possível tentativa de captura com arpão”, informou o órgão.

Ainda segundo o Ibama, ela deve ser medicada e devolvida para alto mar nos próximos dias.