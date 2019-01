Enem: Candidatos são pontuais no Interior do Ceará

Pontualmente às 11h os portões em todos os locais de prova em Sobral foram abertos. Na cidade, a maior da região norte em inscritos, 9.633 candidatos realizam as provas no segundo dia domingo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em Iguatu, o portão do Campus Multiinstitucional Humberto Teixeira também foi aberto pontualmente. No local, se concentra o maior número de candidatos. "Perdi o primeiro dia mas fiz questão de vir hoje, por experiência", ressalta Lívia Ferreira, do Distrito de José de Alencar.

Em Ibicuitinga, o município reuniu os mais de 300 inscritos no polo de lazer para um lanche especial com muita descontração e partida da frota escolar para Quixadá, local de realização do exame.

Em Juazeiro do Norte, no sul do estado, pessoas aproveitaram os últimos minutos com portões abertos para comprar água e comida antes da prova, no Colégio Adauto Bezerra.