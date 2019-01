Ematerce inicia distribuição de sementes para agricultores do Sertão Central

A unidade da Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Ceará (Ematerce) de Quixadá está iniciando a entrega de sementes selecionadas de milho, feijão e sorgo para os agricultores deste Município e também de Choró e Ibaretama. Eles também receberão mudas de palma forrageira.

De acordo com a gerente do escritório local da Ematerce, a engenheira agrônoma Graça Neres, a decisão foi tomada a partir das chuvas registradas na região no fim de 2018 e início deste ano. Entusiasmados, os agricultores começaram a preparar as suas terras.

Os agricultores cadastrados para receberem as sementes selecionadas do Governo do Estado, já podem passar na unidade de Quixadá para pagarem os boletos. Quem antecipar o pagamento terá um desconto especial. Não foi informado o valor e nem a quantidade de grãos disponibilizados para estes municípios.