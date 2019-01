Duas farmácias são interditadas em Juazeiro do Norte

Uma operação do Conselho Regional de Farmácia e do Decon, órgão de defesa do consumidor, interditou pelo menos duas farmácias em Juazeiro do Norte, nesta quinta-feira (4), no Cariri. Conforme os órgãos, os estabelecimentos tinham irregularidades como licenças e laudos vencidos e falta de um farmacêutico habilitado.

A operação conjunta ocorre em 21 cidades da região Cariri, no sul do Ceará. O Decon deve apresentar o balanço final da fiscalização nesta sexta-feira (5).

Conforme o Ministério Público, entre as irregularidades encontradas nas farmácias da região estão ausência de certificado do Corpo de Bombeiros, falta de um profissional com registro no Conselho Regional de Farmácia, registro sanitário vencido e falta de um livro com os direitos do consumidor.

Ainda segundo o Ministério Público, a ação segue ocorrendo na tarde desta quinta, e a fiscalização deve abranger outros comércios da região, além das farmácias.