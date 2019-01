Desvio irregular de água do açude Orós que afetava 60 mil pessoas em Icó é desfeito

Uma fiscalização realizada pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), com apoio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA), identificou nesta quinta-feira (18) irregularidades no uso da água da transposição do açude Orós para o distrito de Lima Campos, no município de Icó, na Região Sul do Estado.

Segundo o gerente da Regional da Bacia do Salgados, Alberto Medeiros de Brito, a água estava sendo desviada há pouco mais de 10 dias para irrigar plantações de capim e arroz de pequenos agricultores locais. A água é destinada a abastecer toda a população de Icó.

“O abastecimento era para chegar na cidade de Icó. Com essa irregularidade cerca de 60 mil pessoas estão sendo prejudicas. Ela sai do Açude Orós para o Açude Lima Campos. No entanto, no meio do caminho, durante a transposição, ela estava sendo desviada para essas pequenas fazendas de agricultores que vivem do arroz e capim na região do Pedregulho”, disse.

Alberto relata que, durante a operação, quatro motores foram lacrados, quatro desvios de água foram redirecionados ao leito do açude e uma desobstrução realizada. Todos os agricultores, cerca de 18, foram identificados e contra ele foram lavrados processos administrativos expedidos pela Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) com apoio da Cogerh e BPMA-CE.

Alberto ainda reforça que o Ministério Público de Orós já havia aberto inquérito contra os agricultores. O trabalho de fiscalização é realizado em conjunto pela Cogerh, SRH e BPMA. Ele é norteado pelas premissas definidas nos Comitês de Bacia Hidrográfica do Estado.

O Açude Orós, localizado no Alto Jaguaribe, acumula atualmente 7,15%.