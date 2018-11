Defesa Civil emite alerta de chuvas intensas na região Jaguaribana e Cariri 

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para chuvas intensas na região Jaguaribana e no Cariri nesta segunda-feira(26) e terça-feira (27). Em caso de situação de risco, a orientação é ligar para 193.

Registro de precipitações

A Zona de Convergência de Umidade, fenômeno meteorológico que ocorre na Bahia, trouxe chuvas intensas para cidades do Ceará, principalmente, no Cariri.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o fenômeno é responsável pelas maiores precipitações registradas em seis municípios do Cariri nos últimos 10 dias. Pluviômetros de alguns moradores da região marcaram precipitação de até 160 milímetros.

No município de Cedro, incluído na Região Cariri segundo classificação da Funceme, ocorreram chuvas de 150 milímetros, e um açude sangrou. Em Lavras da Mangabeira, as precipitações chegaram a 97,73 milímetros. Barro (85,6 mm), Santana do Cariri (96 mm), Granjeiro (80,8 mm) e Caririaçu (72 mm) também tiveram precipitações volumosas.