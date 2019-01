Cursos de Graduação do Campus da UFC em Itapajé são autorizados pelo CNE

O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou nesta quarta-feira (12) parecer autorizando o funcionamento de cursos superiores no Campus Jardim Anita da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Itapajé. O economista Maurício Romão foi relator do documento que será encaminhado para homologação do Ministério da Educação.

A unidade será voltada para a formação de professores da Escola Básica e a lista inicial prevê 10 cursos de licenciatura a serem ofertados gradualmente: Biologia, Física, Geografia, História, Letras-Português/Inglês, Matemática, Licenciatura Intercultural Indígena, Pedagogia, Artes Cênicas e Química.

A seleção de alunos deverá adotar o sistema de bônus regional na nota do Enem para atender aos estudantes dos municípios da Região Norte do Ceará, entre os quais estão: Amontada, Miraíma, Itapipoca, Itarema, Trairi, Uruburetama, São Luís do Curu, Umirim, Caucaia, General Sampaio, Apuiarés, Pentescoste, Tejuçuoca, Paramoti, Caridade, Canindé, Irauçuba e Itapajé.

A informação foi anunciada em primeira mão pelo deputado federal Danilo Forte (PSDB-CE). “O Ministério da Educação já autorizou a publicação de editais para a contratação de professores e técnicos, como também para seleção de alunos, mas de acordo com a lei isso só poderá acontecer trinta dias depois das eleições”, afirmou Danilo Forte, parlamentar que desde 2012 assegura emendas para garantir a construção da parte física dos Campi de Itapajé, Russas, Sobral e Crateús.