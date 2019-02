Croatá tem maior chuva do Ceará nesta sexta-feira (1º), diz Funceme

Balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado na manhã desta sexta-feira (1º), apontou que entre o início de quinta-feira (31) e esta sexta, o município de Croatá, na Região da Ibiapaba, registrou os maiores números de chuva no Estado: foram 89 mm. Enquanto isso, em Fortaleza, a fundação registrou 36,4 mm no Posto Pluviômetro da Messejana. No da Água Fria foi computado 20, 0 milímetros.

De acordo com os dados da Funceme, desde a sexta, choveu em 80 cidades do Ceará. Na lista das maiores precipitações do dia aparecem, logo após Croatá, a cidade de Paracuru, com 71,0 mm; Aquiraz, com 69 mm; São Gonçalo do Amarante, onde ruas e avenidas também ficaram alagadas, teve 62,0 mm; Forquilha, 44 mm; Ibiapina, 43 mm e Beberibe, 39 mm.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Croatá (Posto: Santa Tereza) : 89.0 mm Paracuru (Posto: Jardim Do Meio) : 71.0 mm Aquiraz (Posto: Sitio Sapucaia Fagundes) : 69.0 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Santo Amaro) : 62.0 mm Fortaleza (Posto: Pici) : 54.4 mm Aquiraz (Posto: Aquiraz) : 51.0 mm Forquilha (Posto: Forquilha) : 44.0 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Siupe) : 44.0 mm Ibiapina (Posto: Ibiapina) : 43.0 mm Croatá (Posto: Croata) : 40.0 mm

Formação de nuvens com chuvas

Há nuvens que estão associadas a chuva no noroeste do Ceará e no Vale do Jaguaribe. Essa nebulosidade, deve-se a a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Sistema de baixa pressão atmosférica, de circulação horária, posicionado a 12 km de altura) posicionado entre a Bahia e o oceano Atlântico e a formação de uma linha de instabilidade. A ZCIT oscila entre 0° e 1°N.

A Zona de Convergência Intertropical é uma banda de nuvens que circunda a faixa equatorial do globo terrestre, formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul.

Previsão para os próximos

A previsão para este fim de semana, segundo informa o próprio site da Funceme, é de nebulosidade variável com eventos de eventos de chuva em todas as regiões.