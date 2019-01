Confira programação completa do Carnabral, em Sobral

Cláudia Leitte, Bell Marques, É o Tchan e Psirico são algumas atrações confirmadas na programação do Carnabral, micareta fora de época em Sobral, que acontece entre os dias 15 e 17 de novembro.

A 22ª edição do evento promete muita animação para os foliões, com uma programação que conta com artistas de renome nacional. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos na sede do Carnabral (Rua Coronel Rangel, nº 95, em Sobral) ou por meio da internet.

Confira a programação completa:

- Dia 15 de novembro (quinta)

Jonas Esticado

É o Tchan

- Dia 16 de novembro (sexta)

Claudia Leitte

Psirico

Rafa & Pipo Marques

- Dia 17 de novembro (sábado)

Bell Marques

Cheiro de Amor

Banda Patrulha

Ingressos:

Para um dia (valores de meia entrada):

R$ 150 à vista

R$ 170 no cartão, em duas vezes

Para os três dias (valores de meia entrada):

R$ 400 à vista

R$ 440 no cartão, em até quatro vezes

Pontos de venda:

Site Bilhete Certo ou na Sede do Carnabral (Rua Coronel Rangel, nº 95, em Sobral - em frente a Praça de Cuba ).

Mais informações: (88) 3613.1010