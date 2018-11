Concurso Público de Barbalha é suspenso por decisão judicial

As provas do Concurso Público da Prefeitura de Barbalha foram suspensas por decisão liminar da 3ª Vara da Justiça do município. As provas estavam previstas para acontecer neste sábado (24) e domingo (25).

Segundo o comunicado do Instituto Consulpam idealizador do concurso, as datas para os exames serão remarcadas após sanadas as questões arguidas pelo Ministério Público ao poder judiciário referente à cota para pessoas com deficiência e a alteração da exigência de nível médio para o cargo de fiscal de tributos.

Ainda de acordo com a Consulpam, as mudanças dependem de aprovação de legislação na Câmara Municipal.

Concurso

O concurso seleciona profissionais de nível fundamental, médio e superior. São 75 vagas para 28 cargos.

Os salários variam entre R$ 954,00 a R$ 9.327,00. A prova aconteceriam nos dias 24 e 25 de novembro.