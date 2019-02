Com chuva de 180 milímetros, Quiterianópolis registra a segunda maior chuva de 2019

A cidade de Quiterianópolis, no Sertão Central e Inhamuns, registrou chuva de 180 milímetros, entre as 7 horas de sexta-feira (15) e o mesmo horário deste sábado (16), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Segundo a Funceme é a segunda maior precipitação registrada no estado em 2019. Fica atrás apenas para chuva de 206,2 milímetros registrada no município de Quixeramobim, na quarta-feira (13).

O morador Antônio Albedio Sales, informou que com as chuvas na cidade o volume do Rio Poty Susuarana subiu e bloqueou uma estrada que dá acesso a zona rural. A Barragem Colinas também no município sangrou. Outras cidades receberam boas chuvas como Ibiapina (120,5), Crato (120) e Camocim (105).

Em Fortaleza choveu 38,8 milímetros no Posto Pluviométrico do Castelão. Houve precipitações registradas nos postos da Água Fria (23,4 mm) e Messejana (19,7).

A previsão da Funceme é de mais chuvas em todas as regiões do estado. Essa incidência será possível graças à reaproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) - principal sistema indutor de precipitações durante a Estação Chuvosa - da costa Norte do Nordeste, o que inclui o Ceará.



10 maiores chuvas por posto no dia: