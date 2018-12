Cobrador é morto a golpes de pedra após briga de trânsito em Icó

Um homem de 55 anos foi morto, a golpes de pedra, durante uma briga de trânsito na noite de ontem (17), na CE 282, nas proximidades da Vila Gama, zona rural de Icó, região Centro-Sul do Estado. De acordo com a Polícia Militar, Antônio Gomes Sobrinho teria sido assassinado por Antônio Lopes da Silva Neto, 22 anos. A vítima trafegava em um carro Ford Focus, de placas DMC-1452, dirigido pelo irmão, identificado por Francisco Gomes Sobrinho, quando o veículo teria invadido a contra-mão, colidindo com uma motocicleta Hona Biz, de placa HXT-8930, que era pilotada por Joyce Kelly de Oliveira, de 18 anos.

A jovem é esposa do suspeito de comenter o homícidio. Antônio Lopes seguia logo atrás, pilotando uma moto Honda CG 125 Fan, de placa NVD-1906. Ele teria ido tirar satisfação com os ocupantes do veículos quando teve início uma discussão entre eles. Durante a briga, Lopes desferiu golpes com uma pedra contra a cabeça de Antônio Gomes. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Antônio Lopes trabalhava como cobrador de micro-ônibus.

O suspeito fugiu do local mas foi preso instantes depois e autuado em flagrante na Delegacia Regional de Polícia Civil de Icó. Além de responder por homícidio, Lopes foi autuado por crime de trânsito, lesão corporal e embriaguez ao volante. Ele foi conduzido para o Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Icó, para exame etílico, mas se recusou a realizar o teste de bafômetro. Ferido durante a briga, ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Icó e depois encaminhado para a unidade carcerária. Sua esposa, Joyce, sofreu fraturas em ambas as pernas. Ela foi socorrida ao Hospital Regional de Icó e depois transferida para o Hospital Regional do Cariri (HRC).

Com informações do blog Diário Centro-Sul, do Diário do Nordeste