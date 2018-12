Cinco vítimas da colisão entre ônibus com romeiros e caminhão são sepultadas neste sábado (15)

Foram sepultadas, na manhã deste sábado (15), cinco vítimas da colisão entre um ônibus com romeiros e um caminhão, que aconteceu na última quinta-feira (13), no município de Campos Sales. O acidente deixou seis pessoas mortas, incluindo os dois passageiros do caminhão, e 30 feridas.

Otília Francisca Alves, de 64 anos; Manoel Cícero da Silva, 85 anos; Luzia Alves do Santos, 57 anos, e seu esposo, Sebastião Antônio dos Santos, 80 anos, foram homenageadas com missa realizada em Campo Sales. Já Ana Rafaela Nogueira, 26 anos, que estava no caminhão junto com o motorista Raimundo de Lima Costa, também morto no acidente, foi sepultada na sua cidade natal, Cedro, no Centro-Sul cearense.

O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira (13), na rodovia CE-371, a 12 km de Campos Sales. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o ônibus vinha da cidade de Canindé após os fiéis terem participado de uma missa na última terça-feira (11). No retorno para Campos Sales, o ônibus colidiu com um caminhão que trazia um carregamento de gesso, na localidade de Varzinha.

Entre os feridos, 14 pessoas foram transferidas para hospitais de Crato e Juazeiro do Norte, onde continuam em observação, e uma delas, em estado mais grave, foi transferida para o hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. As pessoas que estavam internadas no Hospital de Campos Sales receberam alta médica, conforme informou a diretora da unidade hospitalar, Isabel Cristina da Silva.