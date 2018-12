Chuvas no Ceará: precipitações atingem todas as regiões do Estado

As chuvas registradas no Ceará no intervalo entre as 7h do domingo (9) e as 7h desta segunda-feira (10) atingiram todas as regiões do Estado, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O destaque foi Iguatu, no Centro-Sul, que teve 105mm. Pelo menos 119 municípios tiveram precipitações no período.

Outros destaques foram Canindé (83 mm) e Lavras da Mangabeira (72 mm), no Sertão Central e Cariri, respectivamente. Os dados são parciais e podem ser acompanhados por meio do site da Funceme ou pelo aplicativo Calendário de Chuvas.

Na manhã desta segunda-feira, a Rede de Radares mantida pela Funceme registrou precipitações em todas as regiões. Ao longo do dia desta segunda e para os próximos dois dias (terça e quarta-feira) a previsão é nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões cearenses.

As chuvas acontecem porque os sistemas indutores de precipitações - Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) - continuam interagindo e provocando nebulosidade. Ambos os sistemas são comuns neste período, de acordo com a Funceme.