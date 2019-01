Chuvas atingem Fortaleza e interior do Estado nas últimas 24 horas

Aratuba, Mombaça e Fortaleza foram as cidades do Ceará que mais receberam chuvas no período entre as 7h do domingo (13) e as 7h desta segunda-feira (14), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Foram 63,0 milímetros, 46,4 milímetros e 46 milímetros, respectivamente.

Groaíras, na Região Norte, Morada Nova e Russas, ambas no Vale do Jaguaribe, também se destacaram no período, tendo cada um destes municípios registrado 42 milímetros.

Ao todo, choveu em pelo menos 70 cidades de todas as regiões do Estado, segundo a Funceme.

Veja a lista com os muncípios onde foram registrados os maiores volumes:

Aratuba (63 mm)

Mombaça (46,4 mm)

Fortaleza (46 mm)

Groaíras (42 mm)

Morada Nova (42 mm)

Russas (42 mm)

Aracoiaba (36 mm)

Senador Sá (35 mm)

São Gonçalo Do Amarante (32,2 mm)

Quixeramobim (30 mm)

Previsão do tempo

Para esta segunda-feira a previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todo o Estado. Já para a terça-feira (15), a Funceme prevê nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.