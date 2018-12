Chuva no Ceará: riacho transborda em Uruoca, e Ubajara registra 102 milímetros nas últimas 24 horas

Cidades da Região da Ibiapaba e Norte do Ceará registraram fortes chuvas nas últimas 24 horas, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As precipitações atingiram 102 milímetros em Ubajara, 96 milímetros em Ibiapina e 86 milímetros em Tianguá.

Entre os municípios com maiores volumes estão ainda Uruoca (63,8mm), Ipueiras (63 mm) e Crateús (62 mm). Até a publicação desta matéria, pelo menos 60 cidades cearenses tiveram precipitações. Em Uruoca, na Região Norte do Estado, um riacho transbordou com as últimas precipitações.

No município de São Benedito, na Região da Ibiapaba, choveu 29 milímetros. Moradores relataram fortes chuvas com relâmpagos e ruas alagadas.

A previsão da Funceme para os próximos dias são de nebulosidade variável com chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.