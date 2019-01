Chuva é registrada em 110 municípios do Ceará; São Gonçalo tem 112,8 mm

Choveu em pelo menos 110 municípios do Ceará entre as 7h de quarta-feira (9) e as 7h desta quinta (10), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A última vez que foram registradas precipitações em mais de 100 cidades cearenses foi no dia 24 de dezembro (também 110 municípios).

A cidade com maior quantidade de chuva foi São Gonçalo, com 112,8 mm. Quixeramobim, com 91 mm, Ipu, com 60 mm, Hidrolândia, com 58 mm, Boa Viagem, com 51 mm, e Cedro, com 50 mm, completam a listas dos maiores volumes de precipitação no período analisado.

Já no litoral de Fortaleza, a maior chuva aconteceu em Caucaia (20 mm), seguido de Fortaleza (10,6 mm).

Expectativa para os próximos dias

A previsão da Funceme para esta quinta é de tempo nublado com eventos de chuva em todas as regiões. Para sexta (11) e sábado (12) é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva na faixa litorânea e na região Jaguaribana. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado. Ainda no sábado, a possibilidade é de chuva também na Ibiapaba.