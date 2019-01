Chove em onze municípios do Ceará

Choveu em 11 das 184 cidades do Ceará nas últimas 24 horas, segundo balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A previsão da Funceme para esta segunda-feira é de nebulosidade variável com eventos de chuva nas regiões da faixa litorânea, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamus e no Carirí. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado.

O maior registro ocorreu na cidade de Mucambo, na Região da Ibiapaba do Ceará com 20 milímetros. Viçosa do Ceará, também na Região da Ibiapaba, registrou chuvas de 19,8 milímetros.

Para terça-feira (16), a Funceme prevê nebulosidade variável com eventos de chuva nas regiões da faixa litorânea, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamus e no Carirí. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado. E para quarta-feira (17) céu parcialmente nublado em todas as regiões do estado.

De acordo com a Funceme as chuvas são provocadas pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). O fenômeno é uma banda de nuvens que circunda a faixa equatorial do globo terrestre, formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Mucambo (Posto: Mucambo) : 20.0 mm

Viçosa Do Ceará (Posto: Sitio Vambira) : 19.8 mm

Iracema (Posto: Bastioes) : 19.0 mm

Pereiro (Posto: Pereiro) : 15.4 mm

Santa Quitéria (Posto: Trapia) : 9.0 mm

Iracema (Posto: Iracema) : 4.0 mm

Pacajus (Posto: Pacajus) : 2.8 mm

Itaitinga (Posto: Seman) : 2.0 mm

Araripe (Posto: Brejinho) : 1.8 mm

Redenção (Posto: Açude Acarape Do Meio) : 1.2 mm