Chove em mais de 70 cidades do Ceará; Granja registra 100 mm

A cidade de Granja, na Região Norte do Ceará, registrou os maiores números de chuva do Estado. O estudo é da da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) realizado entre as 7h de segunda-feira (7) e as 7h desta terça-feira (8).

Em Fortaleza, foram 7,6 mm no Posto da Água Fria.

Ainda de acordo com o órgão, desde segunda-feira, choveu em pelo menos 71 cidades do Ceará. Na lista das maiores precipitações do dia aparecem, logo após Granja, Viçosa do Ceará, com 85,4 mm; Icó, com 59 mm; Graça, com 48 mm; Ibiapina, com 40 mm; Paramoti, com 40 mm e Icó, com 39 mm.

Maiores chuvas por posto no dia:

Granja (Posto: Pessoa Anta) : 100.0 mm

Viçosa Do Ceará (Posto: Vicosa Do Ceara) : 85.4 mm

Icó (Posto: Ico) : 59.0 mm

Tianguá (Posto: Pindoguaba) : 55.0 mm

Graça (Posto: Graca) : 48.0 mm

Ibiapina (Posto: Ibiapina) : 40.0 mm

Paramoti (Posto: Assentamento Papel) : 40.0 mm

Russas (Posto: Sitio Campo Limpo) : 34.7 mm

Chuvas nos próximos dias

Em análise realizada pela Funceme, observa-se a continuidade da atuação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), porém, outros fatores deverão contribuir para precipitações nos próximos dias.



Apesar da contribuição do VCAN nos últimos dias, ele deve dissipar-se já nesta terça (8), deixando de influenciar nas condições de tempo no Estado.

No entanto, análises apontam para influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) devido a uma maior proximidade desse sistema ao norte do Nordeste no decorrer da semana, o que contribuirá para ocorrência de precipitações.

Diante do atual cenário, a Funceme prevê, para terça-feira (8) e quarta-feira (9), a tendência é de nebulosidade variável com chuva em todas as regiões.