Cerca de 10 mil romeiros participam da abertura dos festejos de São Francisco

Mais de 10 mil romeiros, de várias cidades do Ceará e de outros estados do Nordeste, lotaram a Praça da Basílica, no Centro de Canindé, na madrugada desta segunda-feira (24). Participaram da abertura dos festejos em homenagem ao padroeiro desta cidade, São Francisco das Chagas. Após o hasteamento das bandeiras, nacional, do Município e do santo, acompanhado de um show pirotécnico, frei Marconi Lins, pároco reitor do Santuário franciscano, celebrou missa campal.

Muitos devotos chegaram à cidade em caminhada, alguns de até 100km. Foi o caso do mecânico João Ribeiro dos Santos, 36 anos. Com o auxílio de amigos, realizou o percurso de Fortaleza a Canindé, pela BR-020, em três dias. Estava exausto, mas satisfeito. “Santo a gente não engana. Se prometeu é preciso cumprir a promessa, senão pode receber um mal maior”, justificou a penitencia.

Ainda na madrugada, centenas de romeiros caminharam pelas margens da rodovia federal com destino a Canindé. Homens, mulheres, adolescentes e crianças demonstravam sua devoção. O cadeirante Raul Filho Júnior, 40 anos, percorreu 17km até a praça santa. Mora na cidade vizinha, Caridade, e com a ajuda dos amigos cumpriu sua promessa.

As histórias de penitências são muitas, e se tornam mais fortes quando os devotos estão utilizando o mesmo traje de São Francisco. Esse ritual de peregrinação deve continuar até o dia 4 de outubro, dedicado ao santo. A missa de encerramento está programada para esta terça-feira (25), a partir das 9h, na Quadra da Gruta. À tarde, partir das 17h, será a vez da procissão, explicou frei Marconi Lins.

O religioso acrescentou que o tema deste ano será ‘’Senhor fazei-me instrumento da vossa paz”. A primeira procissão será com o Painel de São Francisco, nesta segunda-feira (24), saindo da Basílica em direção à praça dos Romeiros, depois, retornando à Basílica. A partir de amanhã, as novenas serão realizadas na Praça dos Romeiros. O calendário religioso segue até o dia 5 de outubro, quando a bandeira do santo será arreada.

Programação

Serão mais 10 dias de festejos em Canindé. Os romeiros poderão assistir as missas na Quadra da Gruta às 5h, 7h, 9h, 11h e 16h; no Mosteiro das Irmãs Clarissas e na Igreja do Monte, às 6h; e na Igreja das Dores, às 8h e 10h. Já as novenas ocorrerão de 25 de setembro a 3 de outubro, na Praça dos Romeiros a partir das 18h. Os batizados, de 24 de setembro a 3 de outubro, serão no Complexo São Damião, e as confissões, das 6h às 11h e das 14h às 17h, no mesmo local, ao lado da Basílica.

A expectativa dos paroquianos para os festejos deste ano é de mais de 1 milhão de romeiros. A estrutura receptiva, incluindo abrigos e banheiros, foi ampliada, e a segurança reforçada. Além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a Autarquia Municipal de Trânsito, a Guarda Municipal e equipes da Secretaria de Saúde do Município foram reforçadas para atenderem os visitantes. O objetivo é assegurar tranquilidade e evitar infortúnios para os devotos.