Ceará registra 13.240 focos de incêndio em 2018

O Ceará já registrou, em 2018, 13.240 focos de incêndio, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). De acordo com o estudo, os incêndios foram computados no período de 1º de janeiro a 24 de outubro de 2018. Ano passado, no mesmo período, foram registrados 12.185. Um aumento de 8,65% em comparação 2017.

O município cearense que mais registrou focos de incêndio neste ano foi Canindé, na Região Central do Estado, com 475 registros.

Em seguida aparecem as cidades de Sobral (399), Santa Quitéria (398), Cariús (367), Beberibe (260), Aurora (240), Iracema (232), Cedro (226), Acopiara (225) e Saboeiro (224). O município que menos computou queimadas foi Jijoca de Jericoacoara, no Litoral Oeste, com apenas 2 focos.

Nas últimas 24 horas, segundo o Inpe, 252 focos de incêndio ocorrem no Ceará. Em todo ano de 2017, o estado cearense registrou 32.550 focos. Granja liderou a estatística com 787 casos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Ceará, o segundo semestre do ano costuma apresentar um maior número de incêndios em comparação ao primeiro semestre, caracterizado pela quadra chuvosa.

Entre as medidas preventivas citadas pelos Bombeiros para evitar os incêndios está o perigo de limpar o terreno com fogo, prática comum no interior do Estado. Dentro de casa, as pessoas devem tomar cuidado ao acender o fogão, lamparina ou qualquer outra ferramenta que produza chamas.