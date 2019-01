Cascavel tem 82 mm de chuva; 70 cidades registraram precipitações

A cidade de Cascavel, a 60 quilômetros de Fortaleza, recebeu 82 milímetros de chuva entre 7h de domingo (20) e 7h desta segunda-feira (21). É a maior precipitação do Ceará neste intervalo de 24 horas. Ao todo, choveu em 70 cidades.

Além de Cascavel, as cidades de Ocara, Cruz, Trairi, Assaré receberam volumes intensos de chuva sendo 56 mm, 40 mm, 38 mm, 37 mm, respectivamente.

Previsão

A previsão para o dia é de nebulosidade variável com chuvas isoladas no centro-norte. Nas demais áreas, há possibilidade de chuva. Para terça, nebulosidade variável com possibilidade de chuva no Litoral. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado. E quarta-feira nebulosidade variável com possibilidade de chuva no Litoral. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(102 postos com chuva de 135 informados)