Casarão histórico é demolido e revolta moradores em Juazeiro do Norte; veja antes e depois

A antiga casa do juiz Juvêncio Santana, personagem popular de Juazeiro do Norte, foi demolida e causou revolta entre os moradores da cidade. A Prefeitura de Juazeiro do Norte afirmou que vai multar o responsável pela demolição do casarão, que estava em processo de tobamento. (veja antes e depois acima)

O casarão histórico ficava em um dos endereços mais acessados por visitantes e moradores, ao lado da casa onde o Padre Cícero morava, onde atualmente funciona um museu. O imóvel, inclusive, foi construído em um terreno doado por Padre Cícero, que era amigo do juiz Juvêncio.

Segundo moradores da região, o casarão foi demolido para dar espaço a um estacionamento. A Prefeitura de Juazeiro do Norte informou que notificou os proprietários sobre a manutenção do espaço devido ao processo de preservação.

A reportagem, no entanto, não conseguiu contato com os atuais proprietários do imóvel.