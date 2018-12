Carro é encontrado abandonado ao lado de ponte da CE 292, no Crato

Na manhã desta segunda-feira (17), um carro foi encontrado abandonado ao lado da ponte da rodovia CE-292, que liga o Crato a Juazeiro do Norte. O fato se deu na altura do bairro Vila Alta, no Crato, perto do canal do Rio Granjeiro.

Uma equipe da Polícia Militar do município passou pelo local avistou a situação e tentou apurar o ocorrido. Segundo o sargento Gilvânio Martins, ninguém estava dentro do veículo quando ele foi encontrado, mas os airbags dos bancos da frente estavam acionados. Também não se sabe a causa do suposto acidente, nem o horário exato em que aconteceu. A PM acredita que o motorista possa ter dormido ao volante e perdido a direção do carro.

Muitas pessoas que transitavam ou se exercitavam naquela área tentaram entender a situação. "Faço exercícios aqui todos os dias e nunca vi nada parecido", disse o aposentado Boaventura Ferreira à nossa reportagem. Como marcas de sangue não foram encontradas e não se tem conhecimento sobre nenhum ferido, a retirada do veículo fica por conta do próprio motorista.