Canindé faz campanha pela permanência dos ursos Dimas e Kátia

Desde setembro, quando Luisa Mell começou a campanha de "resgate" dos ursos Dimas e Kátia do zoológico de Canindé, localizado no sertão central do Ceará, que o Santuário de Canindé vem se tornando protagonista das publicações da ativista. Agora, a paróquia, que é responsável pela manutenção do espaço que abriga os ursos, aderiu a campanha #FicaDimas&Katia.

Nas redes sociais alguns canindeenses se manifestaram apoiando a causa e postando a imagem produzida pelo Zoológico de São Francisco.

Além da hashtag, o espaço que abriga várias espécies, fez uma pequena retrospectiva da história de Dimas, que chegou em Canindé em 2008, após ser abandonado por um circo em uma estrada próxima a cidade.

Repercussão

O Santuário de Canindé e o Instituto Luisa Mell e a própria ativista estão se manifestando nas redes sociais, cada qual defendendo seu lado. O Santuário diz que a ativista está "incitando pelas redes sociais uma campanha de ódio e de preconceito até pela nossa condição de nordestinos". Em resposta, o instituto ressaltou que vê com perplexidade e tristeza o stories publicado pela paróquia.

História

O Zoológico de São Francisco começou quando romeiros começaram a trazer alguns bichos para São Francisco. Sentindo-se obrigados a cuidar destes animais, os frades escolherem o pátio da entrada do Convento de Santo Antônio para abrigá-los.

Em 1974 foi construído um pequeno zoológico em frente ao museu e com a construção da Praça dos Romeiros veio a ideia de construir um novo zoológico. A obra foi executada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e a Casa de São Francisco, sob a orientação do IBAMA. A inauguração aconteceu em 13 de março de 1991.

O local abriga vários espécimes, como o urso-pardo (Dimas e Katia), onça-pintada (jaguar), veado-catingueiro, leão, macaco-prego, porco-do-mato, raposa, guaxinim e coati. O espaço conta também com aves como o sabiá branca, papagaio cacau, galo-de-campina e até avestruz. Jabuti, jacaré e jiboia são alguns dos répteis presentes no zoo.