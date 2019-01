Caminhão tomba e causa derramamento de óleo em rodovia de Morada Nova

Um caminhão carregado de manta asfáltica de petróleo tombou às 05h50 da manhã desta terça-feira (02), no km 100,7 da BR-116, na altura de Morada Nova (CE). O conteúdo do carregamento vazou para a pista e por pouco não invadiu as casas próximas ao local do acidente.

O motorista do veículo sofreu apenas ferimentos leves. A empresa responsável pela carga compareceu ao local, assim como equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros e do Ibama. Apesar do transtorno, o trânsito continuou fluindo normalmente.