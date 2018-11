Câmara Municipal de Quixadá é fechada durante operação do MPCE e polícia

O Ministério Público do Ceará (MPCE) e a Polícia Civil do Ceará cumpriram mandados de busca e apreensão na Câmara Municipal de Quixadá, na Região Central do Ceará, na manhã desta nesta terça-feira (20) .

Durante operação a Câmara ficou fechada para as investigações. Além das ações no órgão, mandados de buscas também foram executados no sítio do vereador Guto da Glaudisel, na propriedade que fica no Riacho Verde, próximo do Centro de Quixadá.

No imóvel, a polícia encontrou uma pistola calibre 22, munição e dois pássaros selvagens.

No local, o filho do vereador foi preso em flagrante, autuado por posse ilegal de arma. Guto não estava no imóvel no momento das buscas, mas compareceu na delegacia acompanhdo de um advogado para prestar depoimento.