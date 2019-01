Cachorro de estimação roubado é resgatado pela Polícia em carro de assaltantes na BR-222

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um cão de estimação, de raça Shih-tzu, após o animal ter sido roubado em um assalto à residência em Sobral, na tarde desta quinta-feira (17). O assaltantes estavam com o cachorro e outros pertences da família em um veículo, quando foram abordados pelos policiais nas proximidades do km 60 da BR-222, em São Gonçalo do Amarante.

De acordo com a Polícia, foi constatado que os três ocupantes do carro, com idades de 27, 33 e 37 anos, possuem ficha criminal vasta, e estavam fugindo em direção a Fortaleza. Eles foram encaminhados à Delegacia de Sobral.

No veículo foram encontrados também televisores, aparelhos eletrônicos e um notebook.

A família havia divulgado por meio das redes sociais imagens do cachorro de estimação roubado, o que ajudou os policiais rodoviários a identificarem o animal.