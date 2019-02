Bloco de carnaval 'Os Cobras' mantém tradição de mais de 50 anos em Iguatu

Em Iguatu no Centro Sul do Estado, um dos blocos mais tradicionais do carnaval da cidade, arrastou foliões pelas ruas do bairro 7 de Setembro, na noite deste sábado (16).

O bloco "Os Cobras", mantém a tradição de mais de 50 anos, mesmo sem ter carnaval oficial na cidade, moradores caem na folia, antes e durante o carnaval.

Os foliões bastante animados, foram arrastados pelo som da banda municipal de maestro Manoel Ferreira Lima, que percorreu as ruas do bairro tocando tradicionais marchinhas de carnaval. Para os foliões do bloco, o pré-carnaval foi aquecimento para a festa momina, que vai acontecer no período de 2 a 5 de março.

O município de Iguatu não realiza oficialmente carnaval pela prefeitura, mas se depender dos foliões a festa carnavalesca por lá já está garantida.

Bloco

‘Os Cobras’ é um dos mais antigos blocos de carnaval de Iguatu. Ele foi criado há mais de 50 anos, pelo folião Antônio Joaquim de Souza, conhecido popularmente como ‘Antônio da Cobra’. Após falecimento do fundador do bloco, a tradição é mantida pelos filhos e moradores do bairro onde até hoje é feita a folia.

Com o novo resgate, a ideia dos organizadores é manter a tradição viva e cultiva a memória do maior carnavalesco da comunidade, Antônio da Cobra.

De acordo com os organizadores, no período de 2 a 5 de março, a programação inclui, desfile do bloco pelas ruas da cidade, apresentações de bandas carnavalescas e da Banda Marcial e escolha de rainha do bloco. A praça vai contar com estrutura de palco, sonorização, iluminação, banheiros químicos, segurança e barracas para a comercialização de alimentos e bebidas.