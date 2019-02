Benção do Chapéu marca despedida dos fiéis na Romaria de Candeias

Quando o sino da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores tocou, anunciando o meio-dia, os devotos de Nossa Senhora das Candeias e do Padre Cícero Romão Batista vivenciaram um dos momentos mais aguardados durante a Romaria de Nossa Senhora das Candeias, iniciada no último dia 29 de janeiro. A Bênção do Chapéu marca a despedida dos romeiros e o encerramento da Romaria.

Uma multidão de fiéis se aglomerou no interior da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, para participarem da celebração. Às 17 horas, na Capela do Socorro, local onde estão enterrados os restos mortais de Padre Cícero, o patriarca juazeirense, acontece a celebração da missa das velas. Em seguida, os devotos invadem as ruas da cidade em procissão até a Basílica, onde um último ato ecumênico marca o fim da Romaria das Candeias, considerada a mais bonita do ano e a segunda maior do Ceará.

Este ano, a Igreja Católica estima que mais de 200 mil fiéis tenham visitado a cidade de Juazeiro ao longo dos cinco dias de celebração. Para a procissão de hoje à noite, a expectativa é reunir cerca de 80 mil devotos. Romeiros de dez estados brasileiros estiveram na cidade durante a Romaria de Nossa Senhora das Candeiras, padroeira do Município.