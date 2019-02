Bebê é atingido por pedra na cabeça durante discussão entre pai e médico em Crato

Um bebê de 11 meses foi atingido na cabeça por uma pedra durante uma discussão entre o pai e um outro homem por conta de uma dívida, na noite deste terça-feira (19), em Crato, na região do Cariri cearense.

Em depoimento na Delegacia Regional do Crato, o pai da criança disse que foi com a esposa e o filho a uma propriedade para fazer uma cobrança no valor aproximado de R$ 1 mil, referente a serviços prestados ao outro homem, um médico e também empresário. Por conta dessa dívida, os dois discutiram e entraram em luta corporal.

O médico teria se armado com um pedaço de madeira e passado a espancar o pai do bebê, que reagiu ferindo-o com um canivete. A esposa da vítima, ao ver a discussão, se aproximou dos dois com a criança nos braços.

Neste momento, segundo o relato, o médico atirou uma pedra na mulher e o objeto acabou atingido a cabeça do bebê. Enquanto o pai da criança virou as costas para socorrer o filho, foi atingido nas costas por uma paulada e, em seguida, por um choque de taser elétrico.

O pai da criança conseguiu correr para o veículo com a mulher e o filho. Eles foram a um hospital do município de Barbalha onde o bebê deu entrada, desacordado, por volta das 20h40.

Após exames, o hospital confirmou que o bebê sofreu traumatismo. O estado de saúde é estável e ele continua internado em observação médica.

Segundo o delegado responsável pelo caso, o suspeito da agressão ainda não se apresentou à delegacia. Foi instaurado um inquérito na Delegacia Regional do Crato para que as partes e as testemunhas sejam ouvidas.